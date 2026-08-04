Mortes desta segunda-feira, 3, em Rio Preto
SERGIO AUGUSTO DA SILVA faleceu aos 87 anos de idade. Era viúvo da sra. Maria Dutra da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 3/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
MARIA DARCI BALO CARFAN faleceu aos 80 anos de idade. Era casada com o sr. Osmar Carfan e deixa os filhos: Vanessa Carfan, Omar Alfredo Carfan e Kelly Cristina Carfan. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério de Nova Aliança.
MARIÃNGELA DE ABREU COSTANTINI faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva do sr. José Pascoal Costantini e deixa os filhos: Giulia, Matheus, Livia e Stella. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
RICARDO BARRIENTOS CALDIRON faleceu aos 86 anos de idade. Era casado com a sra. Carmen de Castro e deixa os filhos: Washington de Castro Caldiron, Carlos Moises Barrientos e Ricardo Barrientos Filho. Seu sepultamento deu-se no dia 3/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
LASTENIA DUARTE faleceu aos 91 anos de idade. Deixa os filhos: José Carlos Gomiero, Cleusa Maria Gomiero Graciani, Paulo Roberto Gomiero e Vera Lucia Gomiero. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.