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IN MEMORIAM

Mortes desta segunda-feira, 3, em Rio Preto

por Da Redação
Publicado em 04/08/2026 às 00:00
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Mortes (Reprodução)
Galeria
Mortes (Reprodução)
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SERGIO AUGUSTO DA SILVA faleceu aos 87 anos de idade. Era viúvo da sra. Maria Dutra da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 3/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARIA DARCI BALO CARFAN faleceu aos 80 anos de idade. Era casada com o sr. Osmar Carfan e deixa os filhos: Vanessa Carfan, Omar Alfredo Carfan e Kelly Cristina Carfan. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério de Nova Aliança.

MARIÃNGELA DE ABREU COSTANTINI faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva do sr. José Pascoal Costantini e deixa os filhos: Giulia, Matheus, Livia e Stella. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

RICARDO BARRIENTOS CALDIRON faleceu aos 86 anos de idade. Era casado com a sra. Carmen de Castro e deixa os filhos: Washington de Castro Caldiron, Carlos Moises Barrientos e Ricardo Barrientos Filho. Seu sepultamento deu-se no dia 3/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LASTENIA DUARTE faleceu aos 91 anos de idade. Deixa os filhos: José Carlos Gomiero, Cleusa Maria Gomiero Graciani, Paulo Roberto Gomiero e Vera Lucia Gomiero. Seu sepultamento deu-se no dia 2/8/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.