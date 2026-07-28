Mortes desta segunda-feira, 27, em Rio Preto

JEOVAH MONTANARI faleceu aos 68 anos de idade. Deixa os filhos: Carolina Pradela Montanari, Maikon Pradelo Montanari e Natalia Pradelo Montanari. Seu sepultamento deu-se no dia 26/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ANTONIO RODRIGUES PONCE faleceu aos 86 anos de idade. Era viúvo da sra. Elza Vieira Rodrigues Ponce e deixa os filhos: Antonio Carlos Vieira Rodrigues e Ailton Vieira Rodrigues. Seu sepultamento deu-se no dia 27/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO MARIANO FERREIRA faleceu aos 68 anos de idade. Era casado com a sra. Adelice da Silva Ferreira e deixa os filhos: Clayton da Silva Ferreira, Anne Karine da Silva Ferreira e Carlos Roberto Ferreira. Seu sepultamento deu-se no dia 26/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista

MARIA DA GLORIA CARDOSO METRAN faleceu aos 78 anos de idade. Era casada com o sr. Ademir Costa Metran e deixa os filhos: Douglas Cardoso Metran e Rommel Cardoso Metran. Seu sepultamento deu-se no dia 26/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

AREOLINO ANTONIO DA SILVA FILHO faleceu aos 41 anos de idade. Era casado com a sra. Tatiana Rodrigues de Lima e deixa os filhos: Murilo de Lima Silva, Maria Eduarda de Lima Silva e Luis Gustavo Almeida Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 26/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JUAN CRIVELARO RODRIGUES faleceu aos 24 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 25/7/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MILZA LUCIA MACHADO faleceu aos 83 anos de idade. Deixa os filhos: Guilherme Machado Deusajute e Alexandre Machado Deusajute. Seu sepultamento deu-se no dia 25/7/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

CÉLIA MARQUES RICCIUTI faleceu aos 89 anos de idade. Era casada com o sr. Basso Ricciuti e deixa a filha Tatiana Ricciuti. Seu sepultamento deu-se no dia 25/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para o crematório Parque Jardim da Paz.