Mortes desta segunda-feira, 26, em Rio Preto

TEREZA RODRIGUES DA ROCHA ANDRADE faleceu aos 67 anos de idade. Deixa as filhas: Rosemari Adriana, Simone Regina e Vanessa Abadia. Seu sepultamento deu-se no dia 27/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NAIR BARBARA GARCIA DA SILVEIRA faleceu aos 83 anos de idade. Era viúva do sr. Carlos Cassiano da Silveira. Seu sepultamento deu-se no dia 26/4/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LUZIA GRIPPE COUTO faleceu aos 79 anos de idade. Era casada com o sr. Orsi Couto Nogueira e deixa os filhos: Cássio Lourenço Couto e Márcia Aparecida Grippe Couto. Seu sepultamento deu-se no dia 26/4/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Nova Granada para o mesmo cemitério.

ELVIDIO DIANNI faleceu aos 89 anos de idade. Era casado com a sra. Dalva Persico Dianni e deixa os filhos: Alessandra Persico Dianni e Fabio Persico Dianni. Seu sepultamento deu-se no dia 26/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Guapiaçú.