Mortes desta segunda-feira, 25, em Rio Preto

JOÃO PAULO VELANI GONÇALVES faleceu aos 29 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Bady Bassitt.

ALICE DIAS RODRIGUES faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. Galdino Rodrigues e deixa os filhos: Manoel Rodrigues (falecido), Cleide Aparecida, Jesus Rodrigues, Lucineia Maria, Lucia Perpetua e Celia Aparecida. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Talhado para o mesmo cemitério.

VALDECIR PEDRO DA SILVA faleceu aos 77 anos de idade. Era casado com a sra. Maria do Socorro Salvador Silva e deixa os filhos: Marcio, Meire, Mirian, Marcia, Daiane e Marcos (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FRANCISCO DA SILVA faleceu aos 84 anos de idade. Deixa os filhos: Fabio Sabion e Andre Luis. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO ROBERTO OLIVEIRA faleceu aos 79 anos de idade. Deixa os filhos: Igor Daniel e Yana Roberta. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SIGMAR PIOVEZAN faleceu aos 60 anos de idade. Deixa a filha Ana Clara. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Municipal de Potirendaba para o mesmo cemitério.

SERLI DA SILVA faleceu aos 57 anos de idade. Deixa os filhos: Joice Priscila da Silva Ogura, Andressa Haiane da Silva Pereira e Anthony da Silva Reis dos Santos. Seu sepultamento deu-se no dia 25/5/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

ISABEL GARCIA MACHADO faleceu aos 88 anos de idade. Era viúva do sr. Ruy Alberto Machado e deixa os filhos: Denise Aparecida, Ana Paula e Ruy Alberto. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANTONIO MOREIRA DA SILVA faleceu aos 66 anos de idade. Era casado com a sra. Berlamina Maria Moreira da Silva e deixa os filhos: Daniele Moreira da Silva, Ricardo Moreira da Silva e Osvaldo Moreira da Silva Neto. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

FLAVIO DE SETA faleceu aos 60 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA SILVEIRA faleceu aos 42 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para mesmo o cemitério.

SEBASTIANA FERREIRA CORREA DA SILVA faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Sebastião Correia da Silva e deixa a filha Maria Silvia Correa Martins. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 14h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

HAIDE DAS DORES FERREIRA faleceu aos 84 anos de idade. Deixa os filhos: Luiz Carlos Martins, Lúcia Aparecida Martins, Lourival Aparecido Martins e Laércio Aparecido Martins. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

EDISON CARLOS AMARO faleceu aos 78 anos de idade. Deixa os filhos: Daniel Gustavo Amaro, Rafael Amaro, Francini Amaro Santos e Carolina Romano Amaro Scopel. Seu sepultamento deu-se no dia 23/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS faleceu aos 73 anos de idade. Deixa o filho Douglas dos Santos Pereira. Seu sepultamento deu-se no dia 24/5/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.