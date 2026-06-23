Mortes desta segunda-feira, 22, em Rio Preto

WILMA VERONA MASSON faleceu aos 88 anos de idade. Deixa os filhos: Marcelo Verona Masson e Maristela Verona Masson. Seu sepultamento deu-se no dia 21/6/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Municipal de Fernandópolis para o mesmo cemitério.

BENEDITO GALVÃO TEZONI faleceu aos 71 anos de idade. Era casado com sra. Rosinei Regina de Oliveira Tezoni e deixa os filhos: Marcelo de Oliveira Galvão Tezoni e Natalia de Oliveira Tezoni Gomes. Seu sepultamento deu-se no dia 22/6/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

OSVALDO SOARES faleceu aos 78 anos de idade. Era casado com a sra. Lucidalva Ribeiro Fonseca Soares e deixa os filhos: Auro Sergio, Osvaldo Soares Junior e Vinicius Michel. Seu sepultamento deu-se no dia 21/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

ADRIANA CRISTINA RUIZ faleceu aos 58 anos de idade. Deixa a filha Janaina. Seu sepultamento deu-se no dia 21/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LOURDES APARECIDA PAVAN FURLAN faleceu aos 72 anos de idade. Era viúva do sr. Osmar Furlan e deixa as filhas: Luciana Aparecida e Daiana Paula. Seu sepultamento deu-se no dia 22/6/2026 às 12h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Potirendaba para o cemitério Municipal de Potirendaba.

SONIA MARIA GOMES BONACIELA faleceu aos 79 anos de idade. Era viúva do sr. Eduardo Bonaciela e deixa os filhos: Edilson, Shirley e Priscila. Seu sepultamento deu-se no dia 22/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MAURILIO POLONI faleceu aos 90 anos de idade. Era viúvo da sra. Shyrlei Marcal Poloni e deixa os filhos: Rosani Shyrlei, Rosangela Sueli, Adalberto Poloni e Renata Simoni. Seu sepultamento deu-se no dia 22/6/2026, às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JOÃO BRAGA BARRETO faleceu aos 93 anos de idade. Era casado com sra. Zelia Cano Barreto e deixa o filho Walmir Cano Barreto. Seu sepultamento deu-se no dia 22/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Memorial Mirassol.