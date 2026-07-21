Mortes desta segunda-feira, 20, em Rio Preto

NAZIR MIR faleceu aos 90 anos de idade. Era viúvo da sra. Neusa Florindo Mir e deixa os filhos: Michel Mir e Nazir Mir Junior (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 19/7/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

SERGIO CALIJURI faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Valdete Eduvina Rossi Calijuri e deixa os filhos: Ana Priscila Rossi Calijuri, Samuel Rossi Calijuri, Sue Ellen Rossi Calujuri, Sergio Calijuri Filho (falecido), Celio Calijuri, Sandra Cristina Calijuri Bernardi e Simone Rossi Calijuri. Seu sepultamento deu-se no dia 19/7/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSÉ LUIS BASSI faleceu aos 71 anos de idade. Deixa os filhos: Emersom Luis, Eder Rogerio e Renato. Seu sepultamento deu-se no dia 20/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NEIDE MARIA PERINASSO faleceu aos 80 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 18/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Municipal de Poloni para o mesmo cemitério.

MAURO ALVES faleceu aos 77 anos de idade. Era casado com a sra. Divanei Aparecida Longarini Alves e deixa a filha Priscila Longarini Alves. Seu sepultamento deu-se no dia 18/7/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSÉ DOS SANTOS faleceu aos 68 anos de idade. Era casado com a sra. Augusta Aparecida da Silva Santos e deixa os filhos: Cristiane Aparecida da Silva Santos Gonçalves, Deise Santos Pereira e Alessandra Aparecida Ferreira. Seu sepultamento deu-se no dia 18/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ENEAS MARTINS PINTO faleceu aos 47 anos de idade. Deixa o filho Pablo Henrique Martins Pinto. Seu sepultamento deu-se no dia 19/7/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.