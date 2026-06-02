Mortes desta segunda-feira, 1º, em Rio Preto
ANTONIA MARIA PEREIRA faleceu aos 65 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 1/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
JOÃO POLI JUNIOR faleceu aos 76 anos de idade. Deixa os filhos: Marcus Vinicius, Ana Rita e Joana Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 1/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.
ELZA LOPES LIBERALI faleceu aos 86 anos de idade. Era casada com o sr. João Baptista Liberali e deixa os filhos: Renata Cristina Liberali Parola, Regina Celia Liberali e Roberto Lopes Liberali. Seu sepultamento deu-se no dia 1/6/2026, às 15h saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
JOSÉ CARLOS DE FREITAS SOBRINHO faleceu aos 65 anos de idade. Deixa as filhas: Tatiana Freitas Capeletti e Camila Rodrigues de Freitas. Seu sepultamento deu-se no dia 31/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.
IDEKIM CANDIDO DE OLIVEIRA faleceu aos 84 anos de idade. Deixa os filhos: Sergio, Sandro, Fabiano e Idekim. Seu sepultamento deu-se no dia 31/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
CELIA REGINA FABIANO faleceu aos 56 anos de idade. Era casada com o sr. Osvaldo Cesar Fabiano e deixa os filhos: Leandro Cesar e Lenara Janaina. Seu sepultamento deu-se no dia 31/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.