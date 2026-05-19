Mortes desta segunda-feira, 18, em Rio Preto

FRANCISCA ALVES LIMA faleceu aos 87 anos de idade. Era viúva do sr. Missias de Souza Lima e deixa as filhas: Delaide e Delmira. Seu sepultamento deu-se no dia 18/5/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

RENATO ROBERTO GURGEL BIROLLI faleceu aos 93 anos de idade. Era casado com a sra. Nancy Therezinha Rosselli Birolli e deixa os filhos: Renato, João Henrique, Monica e Nancy. Seu sepultamento deu-se no dia 18/5/2026 às 14h, saindo seu féretro do velório Municipal de Uchoa para o mesmo cemitério.

NELCINO BORGES DE LIMA faleceu aos 90 anos de idade. Era viúvo da sra. Catarina Mendes Ribeiro de Lima e deixa os filhos: Maria (falecida), Valnirde, Adriana, Fatima, Vanice, Manoel e Jacob. Seu sepultamento deu-se no dia 18/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FABIO DE FREITAS faleceu aos 42 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 17/5/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Municipal de Lins para o mesmo cemitério.

HUMBERTO DE CAMPOS faleceu aos 65 anos de idade. Era casado com a sra. Perpetua Cristina de Oliveira de Campos e deixa os filhos: Gislaine Thais Campos e Richard Wagner Campos. Seu sepultamento deu-se no dia 17/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

ANA LUCIA PINTO DE OLIVEIRA faleceu aos 84 anos de idade. Era viúva do sr. Noé de Oliveira e deixa os filhos: Alexandre, Valéria de Oliveira e Anderson de Oliveira. Seu sepultamento deu-se no dia 18/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista

LYDIA JUSTI BONITO faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Alcides Bonito e deixa os filhos: Solange Aparecida (falecida), Antonio Flavio e Silvia Regina. Seu sepultamento deu-se no dia 17/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.