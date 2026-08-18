Mortes desta segunda-feira, 17, em Rio Preto
FANNY ALVES TOGNI faleceu aos 86 anos de idade. Era casada com o sr. Ivani Antonio Togni e deixa os filhos: Lilian Mara, Paulo Henrique, Fernando e Ivan Sergio (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 15/8/2026 às 12h, saindo seu féretro do velório Crematório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
JOSÉ OSIHRO faleceu aos 88 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Murai Osihro e deixa os filhos: Helena Osihro Okawa, Marcia Regina Osihro Murai, Fernando Issamu Osihro, Mirian Cristina Osihro Souza e Meire Cristina Osihro. Seu sepultamento deu-se no dia 15/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
ISABELLE CHRISTINE GUERREIRO QUIRINO faleceu aos 36 anos de idade. Deixa os filhos: Elisa Guerreiro Dantas Gallo e Maria Guerreiro Dantas Gallo. Seu sepultamento deu-se no dia 16/8/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.
MARIA DAS GRAÇAS EGIDIO DOMICIANO faleceu aos 79 anos de idade. Era casada com o sr. Domingos José Domiciano. Seu sepultamento deu-se no dia 15/8/2026 às 17h30, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério
ESTHER TIRADENTES AGRELLI faleceu aos 97 anos de idade. Era viúva do sr. Ernesto Agrelli e deixa os filhos: Renato (falecido) e Lucilia. Seu sepultamento deu-se no dia 16/8/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
SILVIA HELENA APARECIDA MARTINS PEREIRA faleceu aos 66 anos de idade. Deixa o filho Tiago Martins Pereira. Seu sepultamento deu-se no dia 16/8/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
VALDEMAR ANTONIO DA SILVEIRA faleceu aos 86 anos de idade. Era viúvo da sra. Aparecida Oliva da Silveira e deixa os filhos: Carlos Roberto da Silveira e Claudemir Antonio da Silveira (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 17/8/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.