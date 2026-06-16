Mortes desta segunda-feira, 15, em Rio Preto

JOÃO APARECIDO DOS SANTOS faleceu aos 85 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 15/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

MARIA NONATO DA COSTA ZERBINAT faleceu aos 67 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 15/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério

MARIA BARROS DA SILVEIRA faleceu aos 82 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 13/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério

LUIZ GONÇALVES faleceu aos 75 anos de idade. Era casado com a sra. Roseli Cremasco Gonçalves e deixa os filhos: Joel Antonio, Suseley, Juliana, Isabel e Raquel. Seu sepultamento deu-se no dia 14/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Poloni para o mesmo cemitério

ELIO MALIEIRO DE ARAUJO faleceu aos 71 anos de idade. Era casado com a sra. Evangelina Mendes da Luz Araújo e deixa o filho Nilson. Seu sepultamento deu-se no dia 12/6/2026 às 13h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

FRANCISCO AGOSTINHO DE MORAES faleceu aos 79 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 13/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Nova Macaubas-Mirassolandia-SP para o cemitério Municipal de Mirassolandia.