Mortes desta segunda-feira, 13, em Rio Preto

IRACI GARCIA LONGHI faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Desiderio Longhi e deixa os filhos: Walter Luis, Roseli Aparecida, Rosangela Alpalice, Celia Regina, Vanderlei e Rosmari de Fatima. Seu sepultamento deu-se no dia 11/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

FABIANO ANTONIO SIMPLICIO faleceu aos 50 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 12/7/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório São João Batista para o mesmo cemitério.

CLAUDINE CARMINATI FREGNAN faleceu aos 88 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Brasilina e deixa as filhas: Marta Maria e Maria Claudia. Seu sepultamento deu-se no dia 12/7/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ALVIM JOSÉ VIRTUOSO faleceu aos 67 anos de idade. Era casado com a sra. Ana Maria de Araujo Virtuoso e deixa os filhos: Erica Maria, Lucilene Maria, Erilda, Elisangela e Anderson. Seu sepultamento deu-se no dia 13/7/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório direto para o cemitério São João Batista.

CLAUDINA ANTUNES SANTIAGO PEREIRA faleceu aos 75 anos de idade. Era viúva do sr. Alexandre Ribeiro Pereira e deixa os filhos: Luciano Antunes, Solange e Angela. Seu sepultamento deu-se no dia 12/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.