Mortes desta segunda-feira, 13, em Rio Preto

SANTINA DE LOURDES PAULÉLA CREPALDI faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. José Crepaldi e deixa os filhos: Mara Lucia, Marcia Aparecida, Marister Marta (falecida) e Marcelo. Seu sepultamento deu-se no dia 13/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Municipal de Ibirá para o mesmo cemitério.

DURVAL GOIS LUIZ faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Lucinda Verissima dos Santos e deixa os filhos: Edson, Eliezer, Silvia, Celia, Shirlei e Claudio Antonio (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 12/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

OLGA DOS SANTOS faleceu aos 89 anos de idade. Deixa os filhos: Angela Aparecida, Maria Cristina, Carlos Alberto, Flávio Henrique e Carmen Silvia (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 11/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

LEONOR ANTONIA MAIA faleceu aos 69 anos de idade. Deixa os filhos: Dulcelino Maia da Silva e Alexandre Gustavo Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 13/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSEFA MENEZES DA SILVA faleceu aos 81 anos de idade. Era casada com o sr. José Amancio da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 12/4/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

DIRCE MARIA ALBINO GINEL faleceu aos 75 anos de idade. Era viúva do sr. José Antonio Martinez Ginel e deixa as filhas: Juliana Martinez Ginel e Mariana Martinez Ginel. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

MARIA FONTES MELLO faleceu aos 91 anos de idade. Era viúva do sr. Cassio da Silva Mello e deixa as filhas: Helena e Eliana. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NOEMIA DA SILVA faleceu aos 83 anos de idade. Deixa os filhos: Valdir José, Rosineia da Silva, Ozias José, Lucia da Silva, Osvaldir da Silva e Antonio Luiz. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.