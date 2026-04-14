IN MEMORIAM

Mortes desta segunda-feira, 13, em Rio Preto

por Da Redação
Publicado há 21 horas
Mortes (Reprodução)
Galeria
Mortes (Reprodução)
Ouvir matéria

SANTINA DE LOURDES PAULÉLA CREPALDI faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. José Crepaldi e deixa os filhos: Mara Lucia, Marcia Aparecida, Marister Marta (falecida) e Marcelo. Seu sepultamento deu-se no dia 13/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Municipal de Ibirá para o mesmo cemitério.

DURVAL GOIS LUIZ faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Lucinda Verissima dos Santos e deixa os filhos: Edson, Eliezer, Silvia, Celia, Shirlei e Claudio Antonio (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 12/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

OLGA DOS SANTOS faleceu aos 89 anos de idade. Deixa os filhos: Angela Aparecida, Maria Cristina, Carlos Alberto, Flávio Henrique e Carmen Silvia (falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 11/4/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

LEONOR ANTONIA MAIA faleceu aos 69 anos de idade. Deixa os filhos: Dulcelino Maia da Silva e Alexandre Gustavo Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 13/4/2026 às 10h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSEFA MENEZES DA SILVA faleceu aos 81 anos de idade. Era casada com o sr. José Amancio da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 12/4/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

DIRCE MARIA ALBINO GINEL faleceu aos 75 anos de idade. Era viúva do sr. José Antonio Martinez Ginel e deixa as filhas: Juliana Martinez Ginel e Mariana Martinez Ginel. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

MARIA FONTES MELLO faleceu aos 91 anos de idade. Era viúva do sr. Cassio da Silva Mello e deixa as filhas: Helena e Eliana. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NOEMIA DA SILVA faleceu aos 83 anos de idade. Deixa os filhos: Valdir José, Rosineia da Silva, Ozias José, Lucia da Silva, Osvaldir da Silva e Antonio Luiz. Seu sepultamento será hoje 14/4/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.