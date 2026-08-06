Mortes desta quarta-feira, 5, em Rio Preto
RITA DE CASSIA LIMA faleceu aos 63 anos de idade. Deixa os filhos: Claudio Henrique e Andressa Tatiana. Seu sepultamento será hoje, 6/8/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.
RODRIGO VIUDES DE MELLO faleceu aos 43 anos de idade. Seu sepultamento será hoje, 6/8/2026 às 13h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Tanabi.
TAKEO OKAYAMA faleceu aos 83 anos de idade. Era casado com a sra. Yukie Okuyama Okayama e deixa os filhos: Bruno Kiyoshi e Claudia Mayumi. Seu sepultamento será no dia 7/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
ADHAIR GONÇALVES DA SILVA faleceu aos 90 anos de idade. Era casado com a sra. Maria Dulce Tamarozzi da Silva e deixa os filhos: Valtair Aparecido, Ademir e Odair Fernando. Seu sepultamento deu-se no dia 5/8/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO faleceu aos 65 anos de idade. Seu sepultamento será hoje, 6/8/2026 às 8h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.
IDALINA DE PAULA ALVES MARTIN faleceu aos 94 anos de idade. Era viúva do sr. José de Sena e deixa os filhos: Antonio Carlos Kaká de Paula e Paulo Roberto de Paula. Seu sepultamento deu-se no dia 5/8/2026 às 17h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.