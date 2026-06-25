Mortes desta quarta-feira, 24, em Rio Preto

ADELAIDE ZANON SECONE faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do sr. Elidio Secone e deixa os filhos: Jair Aparecido e Jamir. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

HELENA MINGUINI MORETE faleceu aos 80 anos de idade. Era viúva do sr. Romildo Moreti e deixa os filhos: Antonio Angelo e Angela Maria. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório do velório de Poloni para o mesmo cemitério.

RICARDO JORDAN REZENDE FERREIRA BORGES faleceu aos 60 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório de Engenheiro Schmitt para o mesmo cemitério.

ROSICLAIR SANDS CARNEIRO DE BIASE faleceu aos 80 anos de idade. Era viúva do sr. Mario de Biase e deixa os filhos: Sergio Ricardo e Fabio Adriano. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO faleceu aos 87 anos de idade. Era casado com a sra. Daira Franco Nascimento e deixa o filho João Batista do Nascimento. Seu sepultamento será hoje, 25/6/2026 às 10h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSÉ CARLOS BASSI faleceu aos 82 anos de idade. Era casado com a sra. Adoração Garcia Bassi e deixa o filho Marcos Roberto. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ercília.

RUBENS PEREIRA DA SILVA faleceu aos 78 anos de idade. Era casado com a sra. Pedrina Ferreira da Silva e deixa as filhas: Rosana e Raquel. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 15h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

BARBARA SANTANA faleceu aos 91 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LUIZ BATISTA DA SILVA faleceu aos 69 anos de idade. Deixa os filhos: Wellington Batista e William Luis. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOSSIL SOARES TEIXEIRA faleceu aos 74 anos de idade. Deixa os filhos: Alexandre, Andre e Alessandro. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

OLIVEIRO JOSÉ DA COSTA faleceu aos 96 anos de idade. Era casado com a sra. Ana Rita Santana da Costa e deixa os filhos: Izolino, Idair, Iracy, Ivete, Irene, Izolina e Ivanil (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério de Mirassol.

NELCIR CARNEIRO faleceu aos 63 anos de idade. Deixa os filhos: Rodrigo e Dartuize Regine. Seu sepultamento deu-se no dia 24/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANTONIO VALDECIR BATISTA faleceu aos 67 anos de idade. Seu sepultamento será hoje, 25/6/2026 às 15h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.