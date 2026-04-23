Mortes desta quarta-feira, 22, em Rio Preto

APARECIDA BATISTA DE BRITO faleceu aos 66 anos de idade. Era casada com o sr. Luiz Donizetti de Brito e deixa os filhos: Sigmar Donizetti e Eliane Aparecida. Seu sepultamento deu-se no dia 22/4/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Potirendaba para o cemitério Municipal de Potirendaba.

APARECIDO DOS SANTOS faleceu aos 61 anos de idade. Era casado com a sra. Aurelina Vieira Lima e deixa os filhos: Naiara e Cássio Henrique. Seu sepultamento deu-se no dia 22/4/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Adolfo para o mesmo cemitério.

THEREZINHA DE JESUS SOUZA REIS faleceu aos 88 anos de idade. Deixa os filhos: Gilberto (falecido), Sandra Mara, Anagê e Gilson. Seu sepultamento deu-se no dia 22/4/2026 às 00h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

ALTAIR FERNANDO DE SOUZA DIAS faleceu aos 49 anos de idade. Era casado com a sra. Sonia de Fatima da Silva Dias e deixa os filhos: Beatriz Souza Dias e Christyan Cristhoffer. Seu sepultamento deu-se no dia 21/4/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.