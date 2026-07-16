Mortes desta quarta-feira, 15, em Rio Preto

SEBASTIÃO AMARAL AGUIAR faleceu aos 73 anos de idade. Deixa os filhos: Camila, Priscila e Thiago. Seu sepultamento deu-se no dia 15/7/2026 às 11h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

JOANA IRACI STRAVINI DA SILVA faleceu aos 81 anos de idade. Era viúva do sr. Zeferino Borges da Silva e deixa os filhos: Adriane Borges da Silva, Andreia Borges da Silva e Adilson Borges da Silva. Seu sepultamento deu-se no dia 15/7/2026 às 9h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JORGE DA SILVA faleceu aos 73 anos de idade. Era casado com a sra. Sonia Regina Gonçalves da Silva e deixa os filhos: Anderson Reiner da Silva e Josiane Regina da Silva Souza. Seu sepultamento deu-se no dia 14/7/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.