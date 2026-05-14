Mortes desta quarta-feira, 13, em Rio Preto

JERONIMA APARECIDA RIBEIRO MILHIM faleceu aos 78 anos de idade. Era viúva do sr. Lorival Neves Milhim e deixa a filha Fernanda Roberta Ribeiro Milhim. Seu sepultamento deu-se no dia 13/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Municipal de Nova Granada para o mesmo cemitério.

GILMAR EGEA faleceu aos 67 anos de idade. Era casado com a sra. Tania Regina Solha Egea e deixa os filhos: Danilo Evandro e Fabiula Andressa. Seu sepultamento deu-se no dia 13/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MIRIAM PEDREIRA FERREIRA DE SOUZA faleceu aos 67 anos de idade. Era casada com o sr. João Aparecido de Carvalho de Souza e deixa os filhos: Marcio Fernando e João Vitor. Seu sepultamento deu-se no dia 13/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

NERI OLIVEIRA MAIDANA faleceu aos 90 anos de idade. Era viúvo da sra. Maria Maidana e deixa os filhos: Eliane, Vera, Joel e Paulo. Seu sepultamento deu-se no dia 13/5/2026 às 16h30, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LEONOR FELISBINA MARQUES faleceu aos 96 anos de idade. Seu sepultamento deu-se no dia 13/5/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Municipal de Ipiguá para o mesmo cemitério.

LAIR GOES RAMOS faleceu aos 60 anos de idade. Deixa os filhos: Vitor Hugo Ramos, Vinicius Goes Ramos e Eduardo Gabriel Goes Ramos. Seu sepultamento será hoje, 14/5/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.