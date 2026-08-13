Mortes desta quarta-feira, 12, em Rio Preto

EDUARDO DA FONSECA faleceu aos 71 anos de idade. Era casado com a sra. Eliana Aparecida Neves da Fonseca e deixa os filhos: Alexandre e Mariana. Seu sepultamento deu-se no dia 12/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

IRACEMA DE MARCHI COSTA faleceu aos 85 anos de idade. Era viúva do sr. Orlando da Costa e deixa os filhos: Aparecida, Fatima, Benedito, João, Orlando, Paulo e Roberto (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 12/8/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

SUELI DE FATIMA PALHARES CANDIDO faleceu aos 71 anos de idade. Era casada com o sr. Alcides Candido e deixa as filhas: Glaucia Mara e Graziele Fernanda. Seu sepultamento deu-se no dia 12/8/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério Municipal de Potirendaba