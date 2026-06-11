Mortes desta quarta-feira, 10, em Rio Preto

NELSON GONÇALVES faleceu aos 89 anos de idade. Era casado com a sra. Wilma Aparecida Hilario Gonçalves e deixa os filhos: Nelson, José Fabiano, Marta (falecida) e Luis Fernando (falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 10/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

WALTER ROSSI faleceu aos 91 anos de idade. Era casado com sra. Tercilia Boer Rossi e deixa os filhos: Sonia Marli, Hercilia Elisa, Nilva Mirian, Walter Junior, Ezequiel Elias, Claudia Valeria e Eliezer Eder. Seu sepultamento será hoje, 10/6/2026 às 17h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

DORCELINA DA SILVA SOUZA faleceu aos 89 anos de idade. Era viúva do sr. Olivino Gonçalves de Souza e deixa os filhos: Olivio e Eladir. Seu sepultamento deu-se no dia 10/6/2026 às 16h, saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.