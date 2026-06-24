Morre o comerciante e industrial Norival Malvezzi

Morreu nesta quarta-feira, 24, aos 82 anos, o comerciante e industrial Norival Malvezzi, fundador da tradicional loja Atual Malvezzi, fundada em 1978 no bairro Vila Imperial, em Rio Preto.

Norival estava internado em uma clínica médica e morreu em decorrência da idade.

Ao Diário, o filho Newton, que herdou do pai o talento para os negócios, conta que o comerciante era carismático e conquistou muitos amigos durante sua trajetória profissional.

"Ele não passou pela vida despercebido. Mesmo após 10 anos afastado das atividades, muita gente ainda perguntava dele. Ele tratava clientes como amigos pessoais. Era muito carismático e bem humorado", lembra.

Norival também foi presidente do Rotary Clube Boa Vista na década de 90, contribuindo para a fundação do Rotary Clube Palácio das Águas. À frente da instituição, colaborou com o desenvolvimento de ações em benefício da cidade.

Nascido em Potirendaba, foi em Rio Preto que fincou raízes e constituiu família. Ele deixa os filhos Newton e Cristiane, além de quatro netos.

A despedida será realizada na sexta-feira, 26, das 8h às 15h, na Capelas Prever. O sepultamento será realizado em jazigo da família no cemitério São João Batista.