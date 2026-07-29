Ventania em Santos causa morte e pânico

Uma pessoa morreu nesta quarta-feira, 29, após ser atingida por um árvore durante uma forte ventania em Santos, no litoral paulista. A informação foi confirmada pela Defesa Civil. No município da Baixada Santista, os ventos atingiram 83,7 km/h. Até o início da noite não havia informações sobre a identidade da vítima e circunstâncias da morte.

O órgão informou que, até às 13h10 desta quarta-feira, as maiores rajadas de vento foram registradas em Taquarituba, no interior do Estado, com 117 km/h, em Itanhaém, na Baixada Santista, com 111 km/h, e em Itaporanga, na região de Itapetininga, com 96,8 km/h.

O Governo de São Paulo mobilizou o Gabinete de Crise durante a passagem de uma frente fria que deve atingir o Estado entre quarta-feira e quinta-feira, 30. O órgão reúne representantes das principais instituições estaduais, concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e Bombeiros.