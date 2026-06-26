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UFSCar Rio Preto lança laboratório para formação de educadores em IA

Escolha do Parque Tecnológico para instalação do laboratório foi estratégica, de forma a facilitar o acesso e integração de entidades de Rio Preto; mais de 20 instituições de ensino e 70 empresas de tecnologia serão beneficiadas com estrutura

por Redação
Publicado em 26/06/2026 às 20:15Atualizado em 26/06/2026 às 20:29
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Danilo Giroldo (Divulgação/Prefeitura)
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Danilo Giroldo (Divulgação/Prefeitura)
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O campus Rio Preto da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) lançou nesta, sexta-feira, 26, no Auditório do Parque Tecnológico (ParqueTec), o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores para Inteligência Artificial de Rio Preto, financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do Plano Brasileiro de Inte

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