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UFSCar Rio Preto lança laboratório para formação de educadores em IA
Escolha do Parque Tecnológico para instalação do laboratório foi estratégica, de forma a facilitar o acesso e integração de entidades de Rio Preto; mais de 20 instituições de ensino e 70 empresas de tecnologia serão beneficiadas com estrutura
por Redação
Publicado em 26/06/2026 às 20:15Atualizado em 26/06/2026 às 20:29
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