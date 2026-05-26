Réu por atropelar e arrastar mulher por 1km em São Paulo vai a júri popular

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu mandar a júri popular por feminicídio o homem acusado de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos em 29 de novembro do ano passado. O autor da agressão, Douglas Alves da Silva, foi preso no dia seguinte ao crime.

Segundo o TJ, na audiência de instrução foram ouvidas 12 testemunhas e Douglas Alves da Silva foi interrogado. “As partes apresentaram suas alegações finais oralmente e, ao final da audiência, o réu Douglas foi pronunciado, isto é, foi decidido que ele deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na ocasião, a vítima foi atropelada, ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê. Tainara chegou a ser socorrida, teve as pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de 24 de dezembro, aos 31 anos, deixando dois filhos.

O delegado da Polícia Civil, Fernando Barbosa Bossa, responsável pela investigação que levou à prisão do autor do atropelamento, classificou a ocorrência como tentativa de feminicídio sem possibilidade de defesa da vítima e com requintes de crueldade.

Segundo relatos de Bossa, partes das pernas da vítima foram perdidas ao longo do trajeto em que foi arrastada. De acordo com a investigação, Tainara e Douglas tiveram um relacionamento breve, e a motivação do crime seria o fato de ele não aceitar o término.