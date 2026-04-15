PF prende Mc Ryan SP e Mc Poze do Rodo em investigação sobre R$ 1,6 bilhão do crime

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 15, a Operação Narco Fluxo para desarticular um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão do crime organizado. O MC Ryan SP foi preso durante a operação na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, enquanto Poze do Rodo foi detido no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O proprietário da “Choquei”, página de fofoca com 27 milhões de seguidores no Instagram, Raphael Sousa Oliveira, também foi alvo de prisão temporária.

Segundo as investigações, os envolvidos utilizavam um esquema estruturado para ocultar a origem do dinheiro, com operações financeiras de alto valor, transporte de grandes quantias em espécie e transações com criptoativos.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 90 mandados judiciais, entre buscas e apreensões e prisões temporárias, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

A Justiça também determinou medidas para bloquear o patrimônio dos investigados, como o sequestro de bens e restrições à atuação de empresas ligadas ao grupo.

"As investigações continuam e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas", informou a PF em nota.

Durante a operação, os federais apreenderam veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que serão analisados para aprofundar as investigações.

Em nota, a defesa de MC Ryan informou que “os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente”. A reportagem pediu manifestação de Poze do Rodo e busca contato com os advogados de Raphael.