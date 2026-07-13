Pai que agrediu filha com chute no rosto é indiciado

O homem flagrado por uma câmera de segurança chutando o rosto da filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi indiciado nesta segunda-feira, 13, pela Polícia Civil por lesão corporal em contexto de violência doméstica e tortura. Segundo a investigação, além da agressão que ganhou repercussão nas redes sociais, ele também é suspeito de ter cometido outras violências contra os dois filhos, de 3 e 5 anos. O investigado permanece preso preventivamente.

As novas acusações surgiram durante o andamento do inquérito aberto após o episódio registrado em 5 de julho. As diligências apontaram outros dois casos de violência envolvendo as crianças.

Um deles teria ocorrido três dias antes da agressão filmada, quando o menino de 5 anos foi atingido no rosto com um pedaço de madeira. Fotografias das lesões foram reunidas pela investigação e encaminhadas para a produção de laudo pericial indireto. Por esse caso, o homem também foi indiciado por lesão corporal em contexto de violência doméstica. Os policiais também reuniram elementos que indicam que o pai submetia os filhos a castigos físicos.