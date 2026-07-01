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Operação da PF na região apreende ouro, joias, veículos e muita munição

Durante o cumprimento das ordens judiciais na região de Rio Preto, foram apreendidos ouro, joias, veículos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e sete armas de fogo de grosso calibre, além de milhares de munições

por Redação
Publicado em 01/07/2026 às 20:31Atualizado em 01/07/2026 às 20:34
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Segundo o setor de Comunicação da Polícia Federal, as diligências foram realizadas nos municípios de Nova Canaã Paulista, Rubineia e Mirassolândia (Divulgação/PF)
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Segundo o setor de Comunicação da Polícia Federal, as diligências foram realizadas nos municípios de Nova Canaã Paulista, Rubineia e Mirassolândia (Divulgação/PF)
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A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira, 30, a Operação denominada "Occultus Aurum", com o objetivo de apurar um possível esquema de compra e venda ilegal de ouro na região de Jales. As investigações tiveram início após a Polícia Federal receber informações de que uma empresa do ramo de comercialização de joias, sediada em Nova Canaã Paulista,

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