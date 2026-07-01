Operação da PF na região apreende ouro, joias, veículos e muita munição
Durante o cumprimento das ordens judiciais na região de Rio Preto, foram apreendidos ouro, joias, veículos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e sete armas de fogo de grosso calibre, além de milhares de munições
por Redação
Publicado em 01/07/2026 às 20:31Atualizado em 01/07/2026 às 20:34
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