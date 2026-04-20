Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, se entrega à polícia um mês após ser solta

Monique Medeiros, ré pela morte do menino Henry Borel, em 2021, se entregou à Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 20. A medida foi tomada depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinar o retorno de Monique à prisão, que havia sido solta no mês passado.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a mulher apresentou-se na 34ª delegacia de polícia, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense. "Contra ela foi cumprido mandado de prisão preventiva", acrescentou a nota.

Em 23 de março, a juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), concedeu liberdade provisória à Monique sob o entendimento de que a sua prisão era ilegal em razão do "despropositado prazo da prisão". Ela está detida de forma provisória desde 2021 - chegou a sair em 2022, mas retornou meses depois.

O argumento, contudo, foi negado por Gilmar Mendes, na sexta-feira, 17.

Na decisão, o ministro destacou que a necessidade da prisão preventiva já havia sido reconhecida em julgamentos anteriores, com base na gravidade dos fatos e em indícios de coação de testemunhas, o que justificaria a medida para garantir a ordem pública e o andamento da instrução criminal.

"Enquanto cumpria prisão domiciliar, a acusada teria coagido importante testemunha (a babá da vítima), de modo a prejudicar a elucidação dos fatos", destacou o ministro.

Gilmar Mendes ainda afastou a tese de excesso de prazo, apontando que o adiamento do julgamento ocorreu por fatores atribuídos à própria defesa, como o abandono do plenário por advogado de corréu, o que, segundo ele, não caracteriza constrangimento ilegal.

O caso Henry Borel

O menino Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março de 2021, aos 4 anos, no apartamento onde morava com a mãe, Monique, e o padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, também réu e preso pelo crime.

Investigações apontam que a criança morreu após ser agredida por Jairo, e que Monique teria sido omissa em relação aos atos de violência. Já o casal alega que Henry teria caído da cama, mas a hipótese foi descartada pela perícia.

Jairinho é acusado de homicídio triplamente qualificado e tortura, enquanto Monique responde por homicídio qualificado por omissão. Ambos também são acusados de coação no curso do processo e fraude processual.

Preso em 2021, o casal foi a julgamento no último mês. Os advogados de Jairinho, no entanto, abandonaram o plenário TJ-RJ para forçar a suspensão da sessão.

Logo depois, a juíza Elizabeth Machado Louro, do TJ-RJ, determinou a soltura de Monique.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recorreu da decisão. O julgamento do casal foi remarcado para o dia 25 de maio.