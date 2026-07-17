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Sem ganhadores, Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões

Próximo sorteio será no sábado, 18, às 20h

por Agência Brasil
Publicado em 16/07/2026 às 21:30Atualizado em 17/07/2026 às 09:15
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Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões; confira os números sorteados (Agência Brasil)
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Mega-Sena acumula para R$ 35 milhões; confira os números sorteados (Agência Brasil)
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.032 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43

54 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.764,89 cada

3.918 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 676,21 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.