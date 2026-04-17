LOTERIA
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado, 18
por Agência Brasil
Publicado há 23 horasAtualizado há 11 horas
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42
33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.