Investigado por coação morre em Florianópolis

Um dos indiciados que teriam coagido uma testemunha no processo que investiga a morte do cão Orelha, em Florianópolis, morreu na madrugada de segunda-feira, 13, na capital catarinense. Tony Marcos de Souza tinha 52 anos e sofreu um enfarte. Ele era tio de um dos adolescentes envolvidos no caso.

A informação foi confirmada pela família, por meio do advogado Rodrigo Duarte da Silva, que não divulgou detalhes sobre velório e enterro.

Pelas apurações, Souza teria participado da coação contra o porteiro do prédio onde os jovens moravam, em ação que teria sido realizada junto a outros dois adultos ligados aos adolescentes.

Orelha morreu em janeiro, na Praia Brava. Inicialmente, a investigação apontou agressões por um grupo de jovens. Laudos que indicavam possível trauma na cabeça.

Posteriormente, o relatório final atribuiu os maus-tratos a um único menor de idade, e a polícia chegou a pedir internação.

O caso, no entanto, foi reavaliado pelo Ministério Público de Santa Catarina, que solicitou a exumação do corpo do animal. O novo laudo não encontrou fraturas causadas por ação humana nem confirmou traumas, e concluiu que não é possível determinar a causa da morte.