Grupo vai investigar vacina do Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou nesta terça-feira, 16, um grupo de trabalho (GT) para apoiar as investigações sobre a vacina contra dengue, Butantan-DV, do Instituto Butantan. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Em nota, a agência afirma que as atribuições do grupo são "a organização das discussões técnicas, a consolidação de evidências e a elaboração de subsídios para a tomada de decisão regulatória". O GT, que terá caráter consultivo, será formado por profissionais convidados que possuam relevância comprovada nos estudos da temática.

No texto, a Anvisa afirmou que a iniciativa reforça o rigor técnico e transparência na avaliação regulatória das vacinas. "O monitoramento contínuo da segurança de vacinas é etapa essencial para assegurar a proteção da saúde da população e a confiança nas políticas públicas de imunização", conclui a nota.

Na semana passada, o Ministério da Saúde suspendeu preventivamente o uso da vacina após 42 pessoas apresentarem reações adversas. 500 mil pessoas já foram vacinadas com a Butantan-DV. Entre as que apresentaram reações, três foram consideradas graves e, dessas, duas pessoas morreram.

Conforme já mostrado pelo Estadão, segundo a pasta, os três casos graves e as mortes são um sinal de alerta para o aprofundamento dos estudos sobre o imunizante, mas que não se pode afirmar que ele é o responsável direto pelos casos.

Quem estiver entre as 500 mil pessoas que receberam a dose única da Butantan-DV, a recomendação é que observe seu estado de saúde por 21 dias após a dose. Caso apresente algum sintoma como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva, sinais de desidratação ou piora do estado geral, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde.