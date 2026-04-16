Governo de São Paulo anuncia primeira mulher no comando-geral da Polícia Militar

Glauce Anselmo Cavalli, coronel da Polícia Militar de São Paulo, foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas (Repulicanos) para assumir o comando-geral da corporação Pela primeira vez em quase dois séculos de existência, a PM será chefiada por uma mulher. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 16.

A oficial é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. É graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da PM.

Antes da nomeação, Glauce ocupava a Diretoria de Logística da corporação. Ao longo da carreira, também comandou o CPA/M-2, responsável por uma das regiões mais populosas da capital paulista, além de ter chefiado a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos do Comando-Geral e o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar.

"A coronel Glauce construiu uma trajetória sólida na Polícia Militar, com formação de excelência, liderança reconhecida e ampla experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestão. Foi destaque desde a formação e seguiu acumulando responsabilidades ao longo da carreira, sempre com alto nível técnico. É uma oficial extremamente preparada para comandar a maior tropa policial do País", disse Tarcísio em nota divulgada pelo governo do Estado.

A nomeação foi apresentada como um marco histórico para a Polícia Militar, além de ser vista como um avanço na ampliação da presença feminina em cargos de liderança em São Paulo.

A coronel vai suceder o coronel José Augusto Coutinho, que estava no comando da instituição desde maio de 2025.