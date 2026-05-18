EUA aceitam suspender sanções petrolíferas contra Irã, diz agência de notícias

Os EUA aceitaram suspender, em uma nova proposta, as sanções petrolíferas contra o Irã, segundo uma fonte próxima à equipe de negociações ouvida pela agência de notícias Tasnim, em mensagem enviada nesta segunda (18) via Telegram.

"Os americanos, diferentemente dos textos anteriores, aceitaram no novo texto suspender as sanções petrolíferas contra o Irã durante o período de negociações", diz a mensagem.

A suspensão das sanções significa uma flexibilização temporária das medidas restritivas sobre a commodity iraniana e pode aliviar os preços do petróleo. Mais cedo, o chefe da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou que os estoques comerciais de petróleo estão se esgotando rapidamente.

A Tasnim afirma que o Irã insiste que a retirada de todas as sanções deve fazer parte dos compromissos dos EUA. Já Washington teria proposto apenas suspensões concedidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (Ofac, na sigla em inglês) até que se chegue a um entendimento final.