‘Empurrei ela lá’, confessa agressor

O homem que foi preso pela suspeita de ter jogado a ex-companheira de um penhasco de 50 metros na Serra do Rola-Moça, em Belo Horizonte (MG), confessou o crime em um vídeo gravado por policiais logo após a prisão, na terça-feira, 26, em Várzea da Palma, a mais de 300 km da capital mineira. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, aparece algemado nas imagens.

"Peguei ela descendo do ônibus para o serviço dela. Abracei ela e falei para entrar no carro. Ela perguntou se eu ia matar, eu falei: ‘vou te matar, não’. Levei lá para o Jardim Canadá e joguei do penhasco. Empurrei ela lá", afirma Silvanildo. A ex-companheira dele, Ana Cláudia Rodrigues da Silva, de 41 anos, com quem tem uma filha de 9 anos, sobreviveu após esperar por mais de 24 horas até ser resgatada.

Silvanildo foi questionado pelo policial se viu onde a mulher caiu. "Vi. Ela estava viva, vi ela andando lá embaixo. Eu desci lá embaixo para buscar ela, aí não consegui achar porque o lugar era muito longe e aí voltei. Estou até com as pernas machucadas", disse. Depois disso, ele contou ter ido para casa tomar banho e pegar umas "coisas" para a fuga.

O homem negou ter planejado o crime, cometido na segunda-feira, 25, e disse ter ficado revoltado com a mulher por conta de uma discussão ocorrida no sábado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia foi levada consciente e sem sinais de fraturas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

A mulher sofreu duas quedas, conforme os bombeiros. A primeira, de cerca de 10 metros, era mais íngreme. Os outros 40 metros eram menos inclinados. Para tentar se salvar, ela ainda conseguiu subir cerca de 10 metros, até chegar ao ponto onde foi encontrada e içada pelo helicóptero.