Corpo de baleia na praia atrai curiosos

Uma baleia-jubarte de grande porte foi encontrada morta próximo à faixa de areia, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no sábado, 1º de agosto. O tamanho do animal, que media ao menos 10 metros e pesava cerca de 20 toneladas, atraiu dezenas de curiosos.

A prefeitura enviou uma equipe ao local, na Praia do Caiçara, no bairro Real, e acionou o Instituto Biopesca. A carcaça do cetáceo foi analisada, teve amostras recolhidas e foi removida no mesmo dia.

Muitas pessoas, inclusive com crianças, se aproximaram da baleia morta para fazer imagens que foram postadas em redes sociais. Alguns vídeos já têm perto de 1 milhão de visualizações.

A equipe do instituto isolou a área e realizou a coleta de material para análise. A pesquisa pode indicar se algum agente causou a morte do cetáceo. O animal não tinha ferimentos visíveis, nem marcas de um possível enredamento - ter ficado preso em redes de pesca.

A Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) da prefeitura de Praia Grande utilizou duas pás-carregadeiras para empurrar a carcaça para fora d'água. Em seguida, os restos foram removidos para um aterro sanitário.

De acordo com o biólogo marinho Eric Comin, mestrando em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), pelas imagens, é possível identificar que se trata de uma baleia ainda jovem, medindo de 10 a 12 metros e pesando entre 20 e 25 toneladas.

Segundo ele, nesta época do ano, as baleias-jubarte estão em sua longa viagem migratória para reprodução. Este pode ter sido o caso da veia encontrada na Baixada.