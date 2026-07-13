Comediante leva cadeirada em show

A comediante Fernanda Arantes foi agredida com uma cadeirada durante uma apresentação de stand up em Florianópolis, na noite de sexta-feira, 10. Uma mulher que estava na plateia interrompeu o espetáculo, começou a xingar a comediante e, por fim, arremessou uma cadeira contra ela.

O momento foi registrado em um vídeo publicado pela comediante nas redes sociais e no YouTube. Fernanda se afasta e bloqueia a cadeira arremessada com as mãos. Após o incidente, a comediante pede que a equipe chame a polícia e depois retoma o espetáculo.

"Meu show tem entrada livre a partir dos 12 anos. Então, tinham crianças lá. Na minha frente tinha três meninas de 12 anos. Ela começou a atacar as coisas e eu comecei a ficar desesperada porque pensei que poderia machucar uma delas. Por isso que comecei a falar: chama a polícia, chama a polícia. Quando ela ouviu isso, ela fugiu", disse Fernanda em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo.

Ao retornar a apresentação, a artista brinca com a situação e diz que pode ser chamada de "Fernanda Marçal", em referência ao episódio em que o apresentador José Luís Datena arremessou uma cadeira contra Pablo Marçal durante um debate na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Fernanda conta que levou na piada, como costuma encarar os momentos difíceis, mas que ficou muito assustada e sem entender o comportamento da agressora.