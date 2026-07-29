Casal confessa ter matado filho recém-nascido no RJ

A mãe do recém-nascido encontrado morto em Duque de Caxias, na baixada fluminense, Larissa Monteiro da Costa, de 22 anos, e o pai, Bruno Lucas Ribeiro da Silva, de 29 anos, confessaram o assassinato da criança em depoimento à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

O crime foi descoberto após Larissa passar mal e ir ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na zona norte do Rio. A Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital e encontrou o corpo do recém-nascido em um cômodo nos fundos da casa.

Em depoimento gravado pelos policiais, eles confirmam que o bebê foi asfixiado logo após o nascimento. Os dois, no entanto, apresentam versões contraditórias. Um atribui ao outro a autoria do crime. O casal responde por homicídio qualificado.

Larissa disse que não desejava manter a criança. No dia do nascimento, ao perceber o início do trabalho de parto, acionou o companheiro. O bebê nasceu sobre um pedaço de papelão, na varanda da casa da avó da gestante, em Duque de Caxias.

Ainda de acordo com o depoimento, ao encontrar o recém-nascido chorando, o casal decidiu matá-lo. "A criança saiu com vida. Eu a escutei chorando e pedi ao pai que a retirasse do local. Ele ficou perdido, não sabia o que fazer. Eu disse: ‘eu não quero a criança’, e ele falou: ‘então, eu também não quero’", relatou a mulher à polícia.