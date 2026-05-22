Aplicativo SP Mulher Segura ganha campanha nas redes para incentivar downloads

O enfrentamento à violência contra a mulher em São Paulo terá um reforço de peso nesta sexta-feira. O dia 22 de maio será marcado por um grande mutirão digital batizado de “Baixaço” para incentivar downloads do app SP Mulher Segura, do Governo do Estado, que amplia a rede digital de proteção e serviços de defesa das mulheres.

A campanha ocorre em momento de reforço das políticas públicas de combate à violência doméstica. Entre as ações estão novas funcionalidades no aplicativo, que passa a contar com cadastro de um contato de emergência, permitindo que as mulheres com medida protetiva indiquem pessoas de confiança para compor sua rede de apoio e acolhimento, e um mapa integrado com serviços da rede de proteção, como Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), batalhões da Polícia Militar e unidades do Instituto Médico Legal (IML).

“Minha recomendação é que as mulheres baixem o aplicativo. Ele é uma ferramenta a nosso favor, a favor da ampliação dessa rede protetiva, para que possamos estar cada vez mais próximas e garantir a integridade física de todas”, disse a comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel Glauce Anselmo Cavalli.

A plataforma permite ainda o alcance do botão do pânico para mulheres com medida protetiva, agilizando a resposta das forças de segurança. Quando acionado, o sistema gera automaticamente uma ocorrência para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Além disso, os dados do contato de emergência passam a integrar o histórico da ocorrência, permitindo que, após o controle da situação, a Cabine Lilás realize contato com essa pessoa de confiança para fortalecer o acolhimento à vítima.

O sistema também passa a disponibilizar uma cartilha com orientações sobre violência doméstica, informações sobre os serviços de apoio disponíveis e orientações para situações de emergência.

“Baixaço”

O “Baixaço” tem o apoio de influenciadoras e criadoras de conteúdo que irão convocar dezenas de milhares de seguidores simultaneamente. Além de promover o uso do app SP Mulher Segura, o movimento digital vai reforçar a importância do engajamento de toda a sociedade no combate à violência contra mulheres.

“Criar e implementar políticas de proteção às mulheres é um compromisso permanente do Governo de São Paulo na gestão comandada pelo governador Tarcísio de Freitas. Estamos trabalhando diariamente para implementar ações preventivas e de combate à violência, mas a defesa das mulheres é uma causa que deve ser exercida por toda a sociedade, 24 horas por dia”, afirma a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.

Lançado em março de 2024, o SP Mulher Segura já reúne mais de 64 mil usuárias únicas. Disponível nas lojas oficiais para dispositivos com sistemas iOS e Android, ele reúne em um só lugar importantes funcionalidades para mulheres em situação de risco, como registro online de boletim de ocorrência; botão do pânico para acionamento imediato da PM; e acesso à rede de proteção com serviços e orientações.