Alerta de cheias provoca a desmontagem de passarela

A passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, no Parque Nacional Iguazú, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, começou a ser desmontada nesta segunda-feira, 3, em razão das previsões de cheias do rio Iguaçu associadas ao fenômeno El Niño.

A decisão foi tomada em comum acordo pela Administração de Parques Nacionais da Argentina e pela Iguazú Argentina, concessionária responsável pela gestão do parque em Puerto Iguazú. A medida foi baseada em previsões e análises técnicas que indicam a possibilidade de cheias do rio Iguaçu nos próximos meses.

MORTE

O turista holandês Mark Lensink, de 25 anos, morreu em 28 de julho de 2026 após um barco do Macuco Safari virar nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. O barco inflável virou durante o tradicional passeio náutico no Parque Nacional do Iguaçu, após ser atingido por ondas grandes e ventos fortes.

A vazão do rio Iguaçu estava em 4,3 milhões de litros por segundo no momento do incidente, patamar abaixo do limite de suspensão de 10 milhões de litros por segundo. Sobreviventes relataram em depoimentos à Polícia Civil falhas no funcionamento dos coletes salva-vidas e ausência de orientações prévias.