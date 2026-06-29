Zico alerta Brasil sobre Japão: "Preparados para qualquer desafio"

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É impossível falar de Brasil x Japão sem citar o nome de Zico. O craque brasileiro, que é considerado até hoje o grande pioneiro do futebol no país asiático, teria memórias suficientes para dividir o coração em um jogo como esse. Mas ele garante: quando a bola rolar entre as duas seleções pela Copa do Mundo da FIFA 2026™, o Galinho será mais um torcedor verde e amarelo.

"Eu vou torcer para o Brasil, sou brasileiro, pô!", disse Zico à FIFA. "Agora, se ganhar o Japão, paciência. O que eu tenho certeza é que vai ser uma grande partida, porque o time do Japão joga o jogo".

Essa será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam em Copas. A primeira delas foi há 20 anos, pela terceira rodada da fase de grupos de 2006. O Brasil venceu por 4 a 2 e o técnico do Japão era... Zico.

"É claro que a emoção te pega", lembrou. "Tanto é que eu falei para os jogadores: 'Ó, eu vou cantar o hino do Brasil antes de começar o jogo, como aprendi na escola, mas na hora que a bola rolar eu sou Japão'. Eu me peguei no exemplo do Didi, que ganhou duas Copas pelo Brasil e foi técnico do Peru contra a Seleção em 1970. Mas é duro."

Aquela foi apenas a terceira participação do Japão em Copas do Mundo. Desde que se classificou pela primeira vez, em 1998, o país nunca mais ficou de fora da competição. A estatística retrata muito bem a evolução de um futebol cada vez mais forte e pronto para os grandes adversários.

"O Japão tem um nível mais competitivo hoje em dia. Assim como os jogadores brasileiros, sul-americanos, os jogadores japoneses têm saído para a Europa. Hoje, dos 26 jogadores, 23 estão jogando na Europa. E estão jogando de verdade, em campeonatos como a Bundesliga, Serie A, Premier League", destacou Zico.

Nas últimas duas Copas do Mundo, o Japão passou de fase, mas não conseguiu chegar ao quinto jogo. Em 2018, chegou a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica, mas sofreu uma virada cruel e perdeu por 3 a 2. Em 2022, abriu o placar diante da Croácia, mas cedeu o empate e caiu nos pênaltis.

Nas duas oportunidades, a eliminação evitou que o Japão enfrentasse o Brasil na fase seguinte. Até agora, o confronto só havia rolado em Copas justamente em 2006, com Zico na área técnica.

"Só tinha acontecido comigo, né?", brincou o craque. "Mas essas campanhas mostram a evolução. Copa do Mundo é assim. Eles estão preparados para qualquer adversário. Nesses últimos anos, ganharam do Brasil, da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Inglaterra... Eles estão realmente totalmente preparados para qualquer desafio."

Zico diz que, para além da questão técnica, há um ponto muito importante no crescimento recente do futebol japonês: o equilíbrio emocional durante as partidas mais difíceis. Ele viveu na pele um pouco disso durante sua passagem como técnico.

"É lógico que o time evoluiu taticamente, mas a questão maior para os japoneses era o emocional. Hoje eles já estão sabendo jogar com a adversidade, atrás do resultado", destacou. "Em 2006, por exemplo, a gente precisava ganhar por dois gols para nos classificarmos. Fizemos o 1 a 0 e tomamos um gol nos acréscimos. Hoje, com mais experiência, o time seguraria a bola, deixaria terminar o primeiro tempo, mas naquela época não."

"Se fôssemos para o intervalo ganhando, a situação talvez fosse diferente. Mas na última bola, saiu o gol de cabeça do Ronaldo. E ele diz que eu sou o ídolo dele, hein? O único gol de cabeça dele foi contra mim!", riu.

O comando técnico do Japão, que um dia já foi de Zico, hoje é de um ex-jogador que o enfrentou em seus anos de J-League. Hajime Moriyasu virou treinador dos Samurais Azuis em julho de 2018. No Catar, ele conduziu o time às vitórias históricas sobre Espanha e Alemanha na fase de grupos. Mesmo com a eliminação nas oitavas, ele se tornou o primeiro técnico do Japão a ter o seu contrato renovado após uma Copa do Mundo.

"Ele jogou contra mim naquela época, quando eu fui para lá, ele e o irmão dele (Hiroshi Moriyasu). Ele tinha muita técnica, muita qualidade, mais um meio-campista que virou um grande treinador", contou Zico, antes de ser lembrado que o duelo entre Brasil e Japão colocará, frente a frente, dois antigos adversários dele como jogador: Moriyasu e Ancelotti.

"Ambos me marcaram muito, eram volantes. Mas ainda bem que nenhum foi desleal. Eles jogavam bola, tinham muita técnica. Por isso, a visão de jogo deles hoje é diferenciada."

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 29 de junho, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. A bola rola às 14h de Brasília (12h no horário local, 16h em Praia e 18h em Lisboa).