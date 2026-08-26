Yuri e Hugo devem reforçar o Timão

O Corinthians ganhou motivos para aumentar a esperança antes do clássico com o Santos. Yuri Alberto e Hugo Souza participaram do treinamento desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e avançaram na tentativa de ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. O clássico contra o Santos será disputado no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto voltou a trabalhar com o elenco após se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa direita. O atacante passou por exame e participou da atividade no campo, mas sua presença no clássico ainda dependerá das avaliações realizadas até o fim da semana.

Hugo Souza também treinou normalmente. O goleiro ficou fora da viagem a Curitiba depois de sentir o joelho durante uma atividade e foi substituído por Kauê na rodada passada. Embora os dois tenham avançado, o Corinthians ainda não confirmou que estarão relacionados. A comissão técnica acompanhará as respostas físicas.