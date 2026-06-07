Wesley é cortado após lesão e Ancelotti convoca meio-campo Éderson

Após sofrer uma lesão na coxa durante o primeiro tempo do amistoso contra o Egito, Wesley foi cortado da Copa do Mundo de 2026. Em seu lugar, Carlo Ancelotti convocou o meia Éderson, da Atalanta.

O lateral-direito, que vem atuando como ponta-esquerda na Roma, da Itália, solicitou substituição no primeiro tempo, após sentir uma dor na coxa, próxima ao joelho. O jogador passou por um exame de ressonância magnética, que constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

Ainda no banco de reservas, percebendo a gravidade da lesão, Wesley foi às lágrimas e precisou ser consolado pelos jogadores do elenco e pela comissão técnica.

“Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos”, afirma a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota.

O Brasil venceu o amistoso contra o Egito por 2 a 1, em seu último teste antes da Copa do Mundo. A primeira partida da Seleção Canarinho será contra o Marrocos, dia 13 de junho, sábado, às 19 horas, em Nova York.