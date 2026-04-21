Votuporanguense inicia a briga pelo acesso ao Paulistão contra o Juventus

Jogando nesta terça-feira, às 10h, na Rua Javari, em São Paulo, o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) abre as semifinais do Paulista A-2 contra o Juventus. O duelo é decisivo porque vale vaga na final da competição e, mais importante, dá direito ao acesso à elite do futebol paulista.

Na outra semifinal estão Ferroviária e Ituano, que jogam na quinta, 19h, em Itu. Na semana seguinte acontecem os jogos de volta. Em caso de empate no placar agregado dos confrontos, as equipes de melhor campanha na somatória geral das fases (Ferroviária e Votuporanguense) conquistam o acesso à elite do futebol de São Paulo em 2027.

Na primeira fase, o CAV foi o sexto colocado, com 24 pontos conquistados em 15 jogos (sete vitórias, três empates e cinco derrotas). O Juventus foi o sétimo, com 23 pontos.

Na segunda fase, porém, o time do técnico Marcos Viola foi líder do Grupo A, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota) e garantiu vaga na semifinal. O Juventus ficou em segundo no Grupo B, com 12 pontos.

As equipes se enfrentaram na primeira fase na Rua Javari e deu CAV: 1 a 0 pela décima rodada.

O jogo desta terça será transmitido pelo no YouTube Ulisses TV, Metrópoles Esporte e Xsports.