Vasco e Mirassol empatam em São Januário e permanecem na zona de rebaixamento

Em briga direta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Vasco e Mirassol empataram por 1 a 1 na noite deste sábado. O time paulista abriu o placar no primeiro tempo com Igor Formiga, mas o adversário carioca buscou o empate com golaço de Andrés Gómez. A partida, válida pela 20ª rodada, que abre o returno, foi realizada em São Januário, no Rio.

Apesar de evitar a derrota, o Vasco segue sem vencer sob o comando do técnico português Pedro Emanuel, que fez seu terceiro jogo. No Brasileirão, o time não vence há cinco rodadas, sendo quatro derrotas. Com 21 pontos, aparece em 17º lugar, abrindo o Z-4. O Mirassol, que vinha de vitória diante do Grêmio, por 2 a 1, agora soma 20 pontos, logo abaixo, em 18º lugar.

Os dois times tiveram algumas chances no primeiro tempo. Apesar disso, o Vasco fez um jogo bem abaixo do esperado. O Mirassol assustou com Igor Formiga em chute rasteiro, enquanto os cariocas responderam com chute de Ramon Rique para grande defesa de Walter.

Mas o Mirassol abriu o placar aos 29 minutos usando a bola parada. Reinaldo bateu por baixo na primeira trave e Igor Formiga apareceu para desviar, aproveitando falha defensiva, principalmente de Puma Rodríguez.

Após sair para o intervalo vaiado, o Vasco voltou para o segundo tempo para buscar o empate. No começo, porém, quase sofreu o segundo, mas Léo Jardim abafou bem Japa. Depois, o Vasco chegou com Spinelli, que driblou o goleiro e bateu cruzado. No rebote, David fez o gol, mas ele estava impedido.

Apesar de não fazer um bom jogo, o Vasco seguiu rondando a área e empatou com uma bela jogada individual. Andrés Gómez recebeu pela direita, carregou para o meio e acertou o ângulo oposto. Um golaço aos 34 minutos.

O gol motivou a torcida e o time a buscar a virada. Chegou mais algumas vezes com perigo, em chute de Spinelli dentro da área, e com cruzamento de Andrés Gómez. O Mirassol ainda teve mais alguns ataques nos minutos finais, principalmente com escanteios, mas o Vasco se defendeu bem.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando recebe o Remo no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 21ª rodada.

Já o Vasco teve seu duelo com a Chapecoense adiado, pois recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, na quarta-feira, às 19h, em São Januário, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, empataram por 2 a 2.

No Brasileirão, o time carioca só volta a campo em 9 de agosto, domingo, às 16h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 MIRASSOL

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros (Johan Rojas), Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Ramon Rique (Jair); Adson (David), Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho (Lucas Oliveira), Denilson (Chico Kim) e Japa (Eduardo); Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo), Bruno Santos e Edson Carioca (Fernandinho). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Igor Formiga, aos 29 minutos do primeiro tempo. Andrés Gómez, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nuno Moreira (Vasco).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO - 10.649 presentes.

RENDA - R$ 683.218,00.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).