Urupês recebe etapa do Circuito Paulista de Skate em setembro

Urupês será palco, no dia 13 de setembro, de uma etapa do Circuito Paulista de Skate, competição que deve reunir cerca de 100 atletas de diferentes regiões do estado de São Paulo. Representantes de ao menos 20 cidades já estão confirmados para o evento, entre elas Rio Preto e Catanduva. As disputas serão realizadas das 9h às 17h, na Pista de Skate “Edemar Siqueira – Demá”. A entrada é gratuita e o público poderá acompanhar as apresentações durante todo o dia.

A etapa será disputada na modalidade Street, nas categorias mirim e iniciante, nos naipes masculino e feminino. Também haverá uma competição de confraternização na modalidade Best Trick, aberta nas categorias masculino e feminino.

Além de reunir atletas de diferentes pontos do Estado, a competição terá importância para a temporada nacional. As quatro categorias oficiais da etapa são válidas para o ranking paulista, que pode garantir aos melhores colocados uma vaga no Campeonato Brasileiro de 2026.

Entre os nomes confirmados está Anna Clara Ávila, a “Fadinha do Skate de Urupês”. Aos 8 anos, a atleta disputa a categoria mirim feminino, destinada a meninas de até 12 anos. Clarinha já acumula resultados expressivos, como em 2024, quando conquistou os títulos de campeã paulista e campeã brasileira, além de diversos títulos regionais nos últimos anos.

Outra presença de destaque será Isabelle de Morais Gomes, de Rio Preto. Conhecida como “Capivarinha”, ela é campeã paulista invicta na categoria feminina iniciante em 2025 e lidera atualmente o ranking paulista. Isabelle não conseguiu disputar as primeiras etapas da temporada por causa de uma lesão no início do ano, mas retorna à competição como uma das favoritas.

Durante as disputas, os atletas terão apresentações de 45 segundos, sendo considerada a melhor volta. Os juízes avaliarão critérios como dificuldade, amplitude e extensão das manobras, velocidade, estilo, aproveitamento da área, criatividade e constância ou fluidez. Ao final de cada categoria, dez atletas avançarão para a decisão, enquanto somente os cinco primeiros colocados receberão premiação.