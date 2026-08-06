Unimed Rio Preto volta a patrocinar o América

A Unimed Rio Preto firmou uma parceria de patrocínio com o América, retomando uma relação iniciada na década de 1990. Com vigência inicial de 12 meses, o patrocínio consiste em um aporte financeiro para apoiar a temporada do clube, contribuindo para o fortalecimento de sua estrutura e de suas atividades esportivas.

"O esporte promove saúde, inspira pessoas e fortalece comunidades. Apoiar equipes da nossa região é investir no desenvolvimento local e contribuir para que essas histórias continuem sendo construídas", afirma o presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lúcio de Lima.

O patrocínio ao América integra a estratégia da cooperativa de incentivo ao esporte regional. Além do Rubro, atualmente a Unimed também é patrocinadora do Weilers Rugby e também tem parceria firmada com a equipe de vôlei feminino de Rio Preto.