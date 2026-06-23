Última rodada tem início nesta quarta

A Copa do Mundo de 2026 entra nesta quarta-feira, 24, em um dos momentos mais aguardados da fase de grupos. Os grupos A, B e C terão seus jogos finais disputados simultaneamente, com vagas diretas às oitavas de final e posições entre os melhores terceiros colocados em jogo. No novo formato do Mundial, os dois primeiros de cada chave avançam automaticamente, enquanto os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos também garantem classificação.

No grupo A, o México está perto da liderança, enquanto a disputa está aberta pela segunda vaga. Os mexicanos têm seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Os mexicanos enfrentam a Tchéquia e precisam apenas de um empate para confirmar a liderança da chave.

A luta pela segunda posição envolve Coreia do Sul, Tchéquia e África do Sul. Os sul-coreanos somam três pontos e dependem apenas de uma vitória sobre os africanos para avançar sem depender de ninguém. Um empate também poderá ser suficiente, dependendo do resultado da Tchéquia.

Tchéquia e África do Sul têm um ponto cada e precisam vencer seus compromissos para manter chances reais de classificação direta. Em caso de empate, ambas dependerão da disputa entre os melhores terceiros colocados. Segundo o modelo estatístico da Opta, a chance de um time avançar ao mata-mata com 4 pontos é de 99%.

Já no grupo B, Canadá e Suíça chegam empatados com quatro pontos e fazem um duelo direto pela vaga e pela primeira colocação. Quem vencer termina na liderança e garante vaga nas oitavas. Um empate classifica ambos, mas faz com que a liderança da chave fique com os canadenses.

Na outra partida, Bósnia e Herzegovina e Catar têm um ponto cada e fazem, essencialmente, um jogo eliminatório antecipado. Quem alcançar quatro pontos e ficará muito próximo da classificação, enquanto o empate ou derrota sepulta as chances de ambas as equipes.