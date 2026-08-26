Uefa descarta boicote à Fifa, mas faz crítica

A União Europeia de Futebol, Uefa, optou por suspender o boicote à Fifa após receber garantias de que o plano de vender participações na Copa do Mundo não será retomado. A organização europeia foi uma das principais críticas à proposta do Fifa Forward Enterprise, projeto que buscava atrair investimentos privados para financiar torneios da entidade máxima do futebol.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico "The Times", que ainda completa que, apesar de desistir de tomar ações contra a organização, a Uefa ainda mantém o posicionamento contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e pretende intensificar suas ações contra o dirigente.

Além disso, os dirigentes europeus devem confirmar, em reunião do comitê executivo, nesta quinta-feira, 26, onde estará presente a maioria dos presidentes das 55 federações europeias, que as duas condições para o fim do boicote foram cumpridas. O encontro também deve servir para a entidade dar seguimento à sua campanha pela renúncia de Infantino.