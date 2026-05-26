Três atletas do CAD Rio Preto são convocados para a Seleção Brasileira

O basquete em cadeira de rodas de Rio Preto voltou a aparecer entre os principais nomes do país. Três atletas do CAD Rio Preto foram convocados pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC) para defender a Seleção Brasileira no Qualificatório para o Campeonato Mundial de 2026, que será disputado na Tailândia.

Foram chamados os atletas Alex Santos da Silva, Irio Francisco Nunes e Plínio Hugo Santos da Rocha Macedo, todos do Clube Amigos dos Deficientes (CAD), uma das equipes mais tradicionais da modalidade no Brasil. A convocação oficial foi emitida pela CBBC para o período de aclimatação e disputa entre os dias 31 de maio e 12 de junho, em Suphan Buri, na Tailândia.

Além dos três jogadores, Rio Preto também estará representada na comissão técnica da Seleção Brasileira. Paulo Jatobá, referência nacional da modalidade e um dos responsáveis pelo trabalho desenvolvido no CAD, foi convocado como auxiliar técnico da equipe brasileira.

A presença de quatro integrantes do CAD na Seleção reforça o peso do projeto rio-pretense dentro do basquete em cadeira de rodas nacional. Nos últimos anos, o clube acumulou títulos, convocações e participações em competições nacionais, mantendo atletas constantemente entre os principais nomes do país.

A convocação acontece em meio a mais uma temporada forte da equipe. Recentemente, o CAD conquistou a Copa Cascavel com cinco vitórias em três dias de competição, enfrentando algumas das principais equipes do Brasil.

O Qualificatório Mundial reúne seleções que disputam vagas para o Campeonato Mundial da modalidade e faz parte do calendário internacional da CBBC.