Trânsito tem interdições no domingo para corrida de rua em Rio Preto

A realização de uma corrida de rua neste domingo, 12, provoca alterações no trânsito em diversas avenidas da região sul de Preto. Entre as principais vias afetadas estão as avenidas José Munia, Benedito Rodrigues Lisboa, Anísio Haddad e Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

As interdições começam às 5h20, antes da largada da prova, prevista para 5h30, e seguem até as 9h, conforme o avanço dos participantes. O percurso inclui provas de 5, 10 e 21 quilômetros, com bloqueios totais e parciais em diferentes trechos (veja abaixo). Os pontos de interdição já estão sinalizados com faixas de orientação.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito, além de utilizarem rotas alternativas durante o período das interdições.

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