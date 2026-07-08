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ESPORTE DE RUA

Trânsito tem interdições no domingo para corrida de rua em Rio Preto

As interdições começam às 5h20, antes da largada da prova, prevista para 5h30, e seguem até as 9h

por Da Redação
Publicado em 08/07/2026 às 12:18Atualizado em 08/07/2026 às 12:18
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Via será interditada neste domingo (Prefeitura de Rio Preto / Comunicação Social)
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Via será interditada neste domingo (Prefeitura de Rio Preto / Comunicação Social)
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A realização de uma corrida de rua neste domingo, 12, provoca alterações no trânsito em diversas avenidas da região sul de Preto. Entre as principais vias afetadas estão as avenidas José Munia, Benedito Rodrigues Lisboa, Anísio Haddad e Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

As interdições começam às 5h20, antes da largada da prova, prevista para 5h30, e seguem até as 9h, conforme o avanço dos participantes. O percurso inclui provas de 5, 10 e 21 quilômetros, com bloqueios totais e parciais em diferentes trechos (veja abaixo). Os pontos de interdição já estão sinalizados com faixas de orientação.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito, além de utilizarem rotas alternativas durante o período das interdições.

Clique aqui e saiba o trajeto completo de interdições